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Реал Сосьедад - Вильярреал 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
18 Декабря 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Реал СосьедадВильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вильярреал, которое состоится 18 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
30.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад1 : 1Вильярреал
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад1 : 2Вильярреал
25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Реал Сосьедад0 : 1Вильярреал
18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
27.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Вильярреал4 : 2Реал Сосьедад
25.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад3 : 0Вильярреал
19.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Реал Сосьедад0 : 1Вильярреал
11.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад

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