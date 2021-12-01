Реал Сосьедад - Вильярреал 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
18 Декабря 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вильярреал, которое состоится 18 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Унаи Эмери
История личных встреч
|30.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|13.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|25.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 2
|27.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|4 : 2
|25.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|3 : 0
|19.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 1
|11.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1