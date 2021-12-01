Кальяри - Удинезе 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
18 Декабря 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Удинезе, которое состоится 18 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 0
|14.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 1
|19.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|27.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 1