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Кальяри - Удинезе 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
18 Декабря 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
КальяриУдинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Удинезе, которое состоится 18 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
21.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Удинезе0 : 1Кальяри
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Кальяри1 : 1Удинезе
26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Кальяри0 : 1Удинезе
21.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе2 : 1Кальяри
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Кальяри1 : 2Удинезе
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Удинезе2 : 0Кальяри
14.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Кальяри2 : 1Удинезе
19.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Удинезе0 : 1Кальяри
23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Удинезе2 : 1Кальяри
27.11.2016 Италия - Серия А Тур 14 Кальяри2 : 1Удинезе

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