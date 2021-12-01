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Герта - Боруссия Д 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
18 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
ГертаБоруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Боруссия Д, которое состоится 18 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Турция Тайфун Коркут
Германия Марко Розе
История личных встреч
13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия Д2 : 0Герта
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта2 : 5Боруссия Д
06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия Д1 : 0Герта
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Герта1 : 2Боруссия Д
16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта2 : 3Боруссия Д
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 2Герта
19.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Герта1 : 1Боруссия Д
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Боруссия Д2 : 0Герта
11.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 24 Герта2 : 1Боруссия Д
08.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д1 : 1 3 : 2Герта

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