Герта - Боруссия Д 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
18 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Боруссия Д, которое состоится 18 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Тайфун Коркут
|Марко Розе
История личных встреч
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 5
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 3
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|19.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|11.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|08.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 2