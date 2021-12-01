Свернуть список

Хоффенхайм - Боруссия М 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
ХоффенхаймБоруссия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия М, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
21.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Хоффенхайм3 : 2Боруссия М
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М1 : 2Хоффенхайм
22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М1 : 1Хоффенхайм
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм0 : 3Боруссия М
04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М2 : 2Хоффенхайм
15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм0 : 0Боруссия М
17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М3 : 3Хоффенхайм
28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм1 : 3Боруссия М
15.07.2017 Кубок Телеком За 3-е место Боруссия М0 : 0 5 : 6Хоффенхайм
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Хоффенхайм5 : 3Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close