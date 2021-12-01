Хоффенхайм - Боруссия М 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия М, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|3 : 2
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 3
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 2
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 0
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 3
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 3
|15.07.2017
|Кубок Телеком
|За 3-е место
|0 : 0 5 : 6
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|5 : 3