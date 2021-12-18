Бохум - Унион 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Унион, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Томас Райс
|Урс Фишер
История личных встреч
|19.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 2
|15.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|3 : 1
|03.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|2 : 1
|27.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|06.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1
|29.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 32
|1 : 0
|20.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|07.02.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|25.08.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|1 : 1