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Бохум - Унион 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
ГертаУнион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Унион, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Унион
Берлин
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
19.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Бохум2 : 2Унион
15.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Унион2 : 0Бохум
06.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Унион3 : 1Бохум
03.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Бохум2 : 1Унион
27.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Унион2 : 1Бохум
06.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Бохум2 : 1Унион
29.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Унион1 : 0Бохум
20.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Бохум1 : 1Унион
07.02.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Унион2 : 1Бохум
25.08.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Бохум1 : 1Унион

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