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Лейпциг - Арминия 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
ЛейпцигАрминия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Арминия, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Германия Франк Крамер
История личных встреч
19.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Арминия0 : 1РБ Лейпциг
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 РБ Лейпциг2 : 1Арминия
29.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 РБ Лейпциг1 : 1Арминия
21.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Арминия0 : 1РБ Лейпциг

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