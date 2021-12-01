Лейпциг - Арминия 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Арминия, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Франк Крамер
История личных встреч
|19.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 1
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1
|29.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|21.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 15
|0 : 1