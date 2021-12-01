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Гройтер Фюрт - Аугсбург 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
Гройтер ФюртАугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Аугсбург, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Штефан Лайтль
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
18.05.2013 Германия - Бундеслига Тур 34 Аугсбург3 : 1Гройтер Фюрт
15.12.2012 Германия - Бундеслига Тур 17 Гройтер Фюрт1 : 1Аугсбург

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