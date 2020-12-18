Свернуть список

Айнтрахт - Майнц 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
АйнтрахтМайнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Майнц, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
09.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Айнтрахт Ф1 : 1Майнц
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Майнц0 : 2Айнтрахт Ф
06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф0 : 2Майнц
02.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Майнц2 : 1Айнтрахт Ф
12.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Айнтрахт Ф0 : 2Майнц
19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц2 : 2Айнтрахт Ф
17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Айнтрахт Ф3 : 0Майнц
07.02.2018 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф3 : 0Майнц
27.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Майнц1 : 1Айнтрахт Ф
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Майнц4 : 2Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close