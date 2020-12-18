Айнтрахт - Майнц 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
18 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Майнц, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Бо Свенссон
История личных встреч
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 2
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 2
|02.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|12.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 2
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 0
|07.02.2018
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|27.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|4 : 2