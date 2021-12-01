Жил Висенте - Спортинг 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
18 Декабря 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 15-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 18 декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Рикарду Соареш
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 1
|04.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 2
|0 : 2
|01.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 1
|22.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|21.09.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|0 : 4
|12.04.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|08.12.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|0 : 2
|17.02.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|2 : 3