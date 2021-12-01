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Жил Висенте - Спортинг 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
18 Декабря 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 15-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
Жил ВисентеСпортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 18 декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рикарду Соареш
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
10.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Жил Висенте1 : 2Спортинг
29.10.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.07.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 1Жил Висенте
04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 2 Жил Висенте0 : 2Спортинг
01.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте3 : 1Спортинг
22.02.2015 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Жил Висенте
21.09.2014 Португалия - Примейра Тур 5 Жил Висенте0 : 4Спортинг
12.04.2014 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Жил Висенте
08.12.2013 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте0 : 2Спортинг
17.02.2013 Португалия - Примейра Тур 19 Жил Висенте2 : 3Спортинг

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