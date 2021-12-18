Лилль - Осер 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
18 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Осер, которое состоится 18 декабря 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции по футболу 2021/22, 1/32 финала, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Осер
Осер
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Жан-Марк Фурлан
История личных встреч
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|03.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 2
|15.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 3
|06.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|19.09.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|28.02.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 2
|25.10.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|14.02.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 0
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 2
|30.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 2