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Лилль - Осер 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
18 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
ЛилльОсер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Осер, которое состоится 18 декабря 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции по футболу 2021/22, 1/32 финала, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Осер
Осер
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Жан-Марк Фурлан
История личных встреч
29.10.2013 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Лилль0 : 1 ДВОсер
03.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 26 Лилль2 : 2Осер
15.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 10 Осер1 : 3Лилль
06.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 22 Осер1 : 1Лилль
19.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 6 Лилль1 : 0Осер
28.02.2010 Франция - Лига 1 Тур 26 Лилль1 : 2Осер
25.10.2009 Франция - Лига 1 Тур 10 Осер3 : 2Лилль
14.02.2009 Франция - Лига 1 Тур 24 Осер2 : 0Лилль
20.09.2008 Франция - Лига 1 Тур 6 Лилль3 : 2Осер
30.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 31 Лилль0 : 2Осер

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