Гранада - Мальорка 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
19 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Мальорка, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|04.06.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|1 : 1
|14.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 9
|1 : 0
|03.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 2
|07.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 2
|08.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 0
|07.12.2011
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 2