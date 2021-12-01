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Гранада - Мальорка 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
19 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Гранада Мальорка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Мальорка, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
16.07.2020Испания - ПримераТур 37Мальорка1 : 2Гранада
05.01.2020Испания - ПримераТур 19Гранада1 : 0Мальорка
04.06.2019Испания - СегундаСегунда. Тур 41Мальорка1 : 1Гранада
14.10.2018Испания - СегундаСегунда. Тур 9Гранада1 : 0Мальорка
03.03.2013Испания - ПримераТур 26Гранада1 : 2Мальорка
07.10.2012Испания - ПримераТур 7Мальорка1 : 2Гранада
08.04.2012Испания - ПримераТур 32Мальорка0 : 0Гранада
07.12.2011Испания - ПримераТур 13Гранада2 : 2Мальорка

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