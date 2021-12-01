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Атлетик Б - Бетис 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
19 декабря 2021, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетик Б Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Бетис, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
21.04.2021Испания - ПримераТур 31Бетис0 : 0Атлетик Б
04.02.2021Кубок Испании1/4 финалаБетис1 : 1 1 : 4Атлетик Б
23.11.2020Испания - ПримераТур 10Атлетик Б4 : 0Бетис
20.06.2020Испания - ПримераТур 30Атлетик Б1 : 0Бетис
08.12.2019Испания - ПримераТур 16Бетис3 : 2Атлетик Б
27.01.2019Испания - ПримераТур 21Атлетик Б1 : 0Бетис
23.09.2018Испания - ПримераТур 5Бетис2 : 2Атлетик Б
05.05.2018Испания - ПримераТур 36Атлетик Б2 : 0Бетис
22.12.2017Испания - ПримераТур 17Бетис0 : 2Атлетик Б
27.04.2017Испания - ПримераТур 34Атлетик Б2 : 1Бетис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Атлетик» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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