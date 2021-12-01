Атлетик Б - Бетис 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
19 декабря 2021, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Бетис, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|21.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 0
|04.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|23.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 2
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 2
|05.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 2
|27.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Атлетик» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.