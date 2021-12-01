Реал Мадрид - Кадис 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
19 декабря 2021, воскресенье. 23:00 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Кадис, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Альваро Сервера
История личных встреч
|21.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 3
|17.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 1
|03.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Реал» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.