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Фиорентина - Сассуоло 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
19 декабря 2021, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Серра (Италия);
Фиорентина Сассуоло

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сассуоло, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
17.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Сассуоло3 : 1Фиорентина
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Фиорентина1 : 1Сассуоло
01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Фиорентина1 : 3Сассуоло
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Сассуоло1 : 2Фиорентина
29.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Фиорентина0 : 1Сассуоло
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло3 : 3Фиорентина
21.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Сассуоло1 : 0Фиорентина
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина3 : 0Сассуоло
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Сассуоло2 : 2Фиорентина
12.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Фиорентина2 : 1Сассуоло

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