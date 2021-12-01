Фиорентина - Сассуоло 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
19 декабря 2021, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Серра (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сассуоло, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|29.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 3
|21.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 0
|03.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 0
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 2
|12.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1