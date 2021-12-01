Специя - Эмполи 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
19 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Эмполи, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|19.06.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 29
|1 : 0
|29.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 10
|1 : 1
|07.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 34
|1 : 1
|05.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 13
|1 : 1