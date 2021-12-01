Торино - Верона 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
19 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Верона
Верона
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Игор Тудор
История личных встреч
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 3
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 2
|31.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 0
|13.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 2
|07.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 3
|21.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 1