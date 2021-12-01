Свернуть список

Торино - Верона 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
19 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Торино Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Верона
Верона
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
09.05.2021Италия - Серия АТур 35Верона1 : 1Торино
06.01.2021Италия - Серия АТур 16Торино1 : 1Верона
22.07.2020Италия - Серия АТур 35Торино1 : 1Верона
15.12.2019Италия - Серия АТур 16Верона3 : 3Торино
25.02.2018Италия - Серия АТур 26Верона2 : 1Торино
01.10.2017Италия - Серия АТур 7Торино2 : 2Верона
31.01.2016Италия - Серия АТур 22Торино0 : 0Верона
13.09.2015Италия - Серия АТур 3Верона2 : 2Торино
07.02.2015Италия - Серия АТур 22Верона1 : 3Торино
21.09.2014Италия - Серия АТур 3Торино0 : 1Верона

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close