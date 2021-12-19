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Ред Стар - Монако 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де Пари (Сент-Уэн, Франция), вместимость: 8000
19 декабря 2021, воскресенье. 15:45 МСК. Кубок Франции, 1/32 финала
Ред Стар Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Стар - Монако, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Стад де Пари (Сент-Уэн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Стар
Париж
Монако
Монако
Главные тренеры
ФранцияВенсан Бордо
ХорватияНико Ковач

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