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Бенфика - Маритиму 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
19 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Бенфика Маритиму

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Маритиму, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Маритиму
Фуншал
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Фернанду Пинейру де Жезуз
ПортугалияВашку Сеабра
История личных встреч
05.04.2021Португалия - ПримейраТур 25Бенфика1 : 0Маритиму
30.11.2020Португалия - ПримейраТур 8Маритиму1 : 2Бенфика
29.06.2020Португалия - ПримейраТур 29Маритиму2 : 0Бенфика
30.11.2019Португалия - ПримейраТур 12Бенфика4 : 0Маритиму
22.04.2019Португалия - ПримейраТур 30Бенфика6 : 0Маритиму
16.12.2018Португалия - ПримейраТур 13Маритиму0 : 1Бенфика
03.03.2018Португалия - ПримейраТур 25Бенфика5 : 0Маритиму
01.10.2017Португалия - ПримейраТур 8Маритиму1 : 1Бенфика
14.04.2017Португалия - ПримейраТур 29Бенфика3 : 0Маритиму
02.12.2016Португалия - ПримейраТур 12Маритиму2 : 1Бенфика

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