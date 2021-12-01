Бенфика - Маритиму 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
19 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Маритиму, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Маритиму
Фуншал
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Вашку Сеабра
История личных встреч
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 0
|30.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 2
|29.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 0
|30.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|4 : 0
|22.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|6 : 0
|16.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|0 : 1
|03.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|5 : 0
|01.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 1
|14.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|3 : 0
|02.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 1