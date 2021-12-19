Визела - Порту 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
19 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК. Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Порту, которое состоится 19 Декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Порту
Порту
Главные тренеры
|Альваро Пачеко
|Сержиу Консейсау