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Леванте - Валенсия 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
20 декабря 2021, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Леванте Валенсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Валенсия, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Италия Алессио Лисси
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
12.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Леванте1 : 0Валенсия
13.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Валенсия4 : 2Леванте
12.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Валенсия1 : 1Леванте
07.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Леванте2 : 4Валенсия
14.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Валенсия3 : 1Леванте
02.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Леванте2 : 2Валенсия
11.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Валенсия3 : 1Леванте
16.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Леванте1 : 1Валенсия
13.03.2016 Испания - Примера Тур 29 Леванте1 : 0Валенсия
31.10.2015 Испания - Примера Тур 10 Валенсия3 : 0Леванте

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