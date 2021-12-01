Леванте - Валенсия 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
20 декабря 2021, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Валенсия, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Алессио Лисси
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|12.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|13.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|4 : 2
|12.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 4
|14.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 1
|02.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 2
|11.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 1
|16.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|13.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|31.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 10
|3 : 0