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АЕК Афины - ОФИ 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
20 декабря 2021, понедельник. 20:30 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 15-й тур
Главный судья: Стефанос Кубаракис (Греция);
АЕК Афины ОФИ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - ОФИ, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины
ОФИ
Ираклион
Главные тренеры
Греция Аргириос Янникис
Греция Никос Ниоплиас
История личных встреч
19.09.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 2 ОФИ3 : 3АЕК Афины
31.01.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 20 ОФИ0 : 2АЕК Афины
01.11.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 7 АЕК Афины2 : 1ОФИ
08.07.2020 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 7 АЕК Афины2 : 0ОФИ
14.06.2020 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 2 ОФИ0 : 2АЕК Афины
23.02.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 25 АЕК Афины3 : 0ОФИ
30.11.2019 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 12 ОФИ1 : 0АЕК Афины
10.02.2019 Греция - Суперлига Тур 20 АЕК Афины1 : 0ОФИ
29.09.2018 Греция - Суперлига Тур 5 ОФИ0 : 3АЕК Афины

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