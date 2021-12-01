АЕК Афины - ОФИ 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
20 декабря 2021, понедельник. 20:30 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 15-й тур
Главный судья: Стефанос Кубаракис (Греция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - ОФИ, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЕК Афины
Афины
ОФИ
Ираклион
Главные тренеры
|Аргириос Янникис
|Никос Ниоплиас
История личных встреч
|19.09.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 2
|3 : 3
|31.01.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 20
|0 : 2
|01.11.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 7
|2 : 1
|08.07.2020
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|2 : 0
|14.06.2020
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|0 : 2
|23.02.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 25
|3 : 0
|30.11.2019
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 12
|1 : 0
|10.02.2019
|Греция - Суперлига
|Тур 20
|1 : 0
|29.09.2018
|Греция - Суперлига
|Тур 5
|0 : 3