Брага - Белененсеш 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
20 декабря 2021, понедельник. 00:00 МСК. Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Белененсеш, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Белененсеш
Лиссабон
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Фелипе Мануэл Нуньеш Кандиду
История личных встреч
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 1
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 1
|15.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 1
|04.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 7
|22.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 2
|30.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|0 : 3
|29.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|0 : 1
|16.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|4 : 0
|18.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 2
|30.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 1