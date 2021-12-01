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Брага - Белененсеш 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
20 декабря 2021, понедельник. 00:00 МСК. Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Брага Белененсеш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Белененсеш, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Белененсеш
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Фелипе Мануэл Нуньеш Кандиду
История личных встреч
11.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Брага1 : 1Белененсеш
06.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Белененсеш2 : 1Брага
15.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Брага1 : 1Белененсеш
04.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Белененсеш1 : 7Брага
22.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Брага0 : 2Белененсеш
30.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Белененсеш0 : 3Брага
29.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Белененсеш0 : 1Брага
16.12.2017 Португалия - Примейра Тур 15 Брага4 : 0Белененсеш
18.03.2017 Португалия - Примейра Тур 26 Белененсеш1 : 2Брага
30.10.2016 Португалия - Примейра Тур 9 Брага2 : 1Белененсеш

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