Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 декабря 2021, понедельник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Марку Силва
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|3 : 0
|21.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|4 : 5
|25.08.2015
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|04.02.2014
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|26.01.2014
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|30.01.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|26.08.2006
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0