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Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 декабря 2021, понедельник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
Фулхэм Шеффилд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 20 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Фулхэм1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Шеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Шеффилд Юнайтед4 : 5Фулхэм
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
04.02.2014 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм0 : 1 ДВШеффилд Юнайтед
26.01.2014 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
30.01.2007 Англия - Премьер-лига Тур 25 Шеффилд Юнайтед2 : 0Фулхэм
26.08.2006 Англия - Премьер-лига Тур 3 Фулхэм1 : 0Шеффилд Юнайтед

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