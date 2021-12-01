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Вильярреал - Алавес 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
21 декабря 2021, вторник. 21:00 МСК. Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Вильярреал Алавес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
21.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Алавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Вильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Алавес1 : 2Вильярреал
25.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Вильярреал4 : 1Алавес
02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Вильярреал1 : 2Алавес
28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Алавес2 : 1Вильярреал
10.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Вильярреал1 : 2Алавес
17.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Алавес0 : 3Вильярреал
17.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Алавес2 : 1Вильярреал
27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал0 : 2Алавес

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