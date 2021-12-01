Вильярреал - Алавес 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
21 декабря 2021, вторник. 21:00 МСК. Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
|21.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 2
|25.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 1
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 2
|28.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|10.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 2
|17.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 3
|17.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|27.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 2