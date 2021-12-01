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Арсенал - Сандерленд 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Арсенал Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сандерленд, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Ли Джонсон
История личных встреч
16.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Арсенал2 : 0Сандерленд
29.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 10 Сандерленд1 : 4Арсенал
24.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Сандерленд0 : 0Арсенал
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал3 : 1Сандерленд
05.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал3 : 1Сандерленд
20.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал0 : 0Сандерленд
25.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 9 Сандерленд0 : 2Арсенал
22.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал4 : 1Сандерленд
14.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 4 Сандерленд1 : 3Арсенал
09.02.2013 Англия - Премьер-лига Тур 26 Сандерленд0 : 1Арсенал

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