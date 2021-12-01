Арсенал - Сандерленд 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сандерленд, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Микель Артета
|Ли Джонсон
История личных встреч
|16.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 4
|24.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 0
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|20.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 0
|25.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|22.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|4 : 1
|14.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 3
|09.02.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 1