Удинезе - Салернитана 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
21 декабря 2021, вторник. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Салернитана, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Стефано Колантуоно