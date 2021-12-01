Ювентус - Кальяри 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 3
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 2
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 1
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 1
|19.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 5
|4 : 0