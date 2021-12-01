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Ювентус - Кальяри 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Ювентус Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Вальтер Маццарри
История личных встреч
14.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Кальяри1 : 3Ювентус
21.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Ювентус2 : 0Кальяри
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Кальяри2 : 0Ювентус
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Ювентус4 : 0Кальяри
02.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри0 : 2Ювентус
03.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Ювентус3 : 1Кальяри
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Кальяри0 : 1Ювентус
19.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Ювентус3 : 0Кальяри
12.02.2017 Италия - Серия А Тур 24 Кальяри0 : 2Ювентус
21.09.2016 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус4 : 0Кальяри

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