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Гранада - Атлетико М 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
22 декабря 2021, среда. 21:00 МСК. Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Гранада Атлетико М

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Атлетико М, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
13.02.2021Испания - ПримераТур 23Гранада1 : 2Атлетико М
27.09.2020Испания - ПримераТур 3Атлетико М6 : 1Гранада
08.02.2020Испания - ПримераТур 23Атлетико М1 : 0Гранада
23.11.2019Испания - ПримераТур 14Гранада1 : 1Атлетико М
11.03.2017Испания - ПримераТур 27Гранада0 : 1Атлетико М
15.10.2016Испания - ПримераТур 8Атлетико М7 : 1Гранада
17.04.2016Испания - ПримераТур 33Атлетико М3 : 0Гранада
05.12.2015Испания - ПримераТур 14Гранада0 : 2Атлетико М
23.05.2015Испания - ПримераТур 38Гранада0 : 0Атлетико М
18.01.2015Испания - ПримераТур 19Атлетико М2 : 0Гранада

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