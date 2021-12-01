Гранада - Атлетико М 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
22 декабря 2021, среда. 21:00 МСК. Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Атлетико М, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|13.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 2
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|6 : 1
|08.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 0
|23.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 1
|11.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 1
|15.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 8
|7 : 1
|17.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|05.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 2
|23.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 0
|18.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 0