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Атлетик Б - Реал Мадрид 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
22 декабря 2021, среда. 23:30 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетик Б Реал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
01.12.2021Испания - ПримераТур 9Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
16.05.2021Испания - ПримераТур 37Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
14.01.2021Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид1 : 2Атлетик Б
16.12.2020Испания - ПримераТур 19Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
05.07.2020Испания - ПримераТур 34Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
22.12.2019Испания - ПримераТур 18Реал Мадрид0 : 0Атлетик Б
21.04.2019Испания - ПримераТур 33Реал Мадрид3 : 0Атлетик Б
15.09.2018Испания - ПримераТур 4Атлетик Б1 : 1Реал Мадрид
18.04.2018Испания - ПримераТур 33Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
02.12.2017Испания - ПримераТур 14Атлетик Б0 : 0Реал Мадрид

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