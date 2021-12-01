Атлетик Б - Реал Мадрид 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
22 декабря 2021, среда. 23:30 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|01.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 1
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|16.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 1
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|18.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 1
|02.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 0