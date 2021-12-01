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Сассуоло - Болонья 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
22 декабря 2021, среда. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Сассуоло Болонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Болонья, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Болонья
Болонья
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
СербияСиниша Михайлович
История личных встреч
20.02.2021Италия - Серия АТур 23Сассуоло1 : 1Болонья
18.10.2020Италия - Серия АТур 4Болонья3 : 4Сассуоло
08.07.2020Италия - Серия АТур 31Болонья1 : 2Сассуоло
08.11.2019Италия - Серия АТур 12Сассуоло3 : 1Болонья
31.03.2019Италия - Серия АТур 29Болонья2 : 1Сассуоло
28.10.2018Италия - Серия АТур 10Сассуоло2 : 2Болонья
18.02.2018Италия - Серия АТур 25Болонья2 : 1Сассуоло
24.09.2017Италия - Серия АТур 6Сассуоло0 : 1Болонья
12.03.2017Италия - Серия АТур 28Сассуоло0 : 1Болонья
23.10.2016Италия - Серия АТур 9Болонья1 : 1Сассуоло

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