Сассуоло - Болонья 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
22 декабря 2021, среда. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Болонья, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 4
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 2
|08.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 1
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|18.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 1
|12.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|23.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1