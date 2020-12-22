Интер М - Торино 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Иван Юрич
История личных встреч
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|4 : 2
|13.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 1
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 3
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|18.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 2
|26.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 1