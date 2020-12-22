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Интер М - Торино 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Интер М Торино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
14.03.2021Италия - Серия АТур 27Торино1 : 2Интер М
22.11.2020Италия - Серия АТур 8Интер М4 : 2Торино
13.07.2020Италия - Серия АТур 32Интер М3 : 1Торино
23.11.2019Италия - Серия АТур 13Торино0 : 3Интер М
27.01.2019Италия - Серия АТур 21Торино1 : 0Интер М
26.08.2018Италия - Серия АТур 2Интер М2 : 2Торино
08.04.2018Италия - Серия АТур 31Торино1 : 0Интер М
05.11.2017Италия - Серия АТур 12Интер М1 : 1Торино
18.03.2017Италия - Серия АТур 29Торино2 : 2Интер М
26.10.2016Италия - Серия АТур 10Интер М2 : 1Торино

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