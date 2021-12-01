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Верона - Фиорентина 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Верона Фиорентина

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Фиорентина, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
20.04.2021Италия - Серия АТур 32Верона1 : 2Фиорентина
19.12.2020Италия - Серия АТур 13Фиорентина1 : 1Верона
12.07.2020Италия - Серия АТур 32Фиорентина1 : 1Верона
24.11.2019Италия - Серия АТур 13Верона1 : 0Фиорентина
28.01.2018Италия - Серия АТур 22Фиорентина1 : 4Верона
10.09.2017Италия - Серия АТур 3Верона0 : 5Фиорентина
13.03.2016Италия - Серия АТур 29Фиорентина1 : 1Верона
28.10.2015Италия - Серия АТур 10Верона0 : 2Фиорентина
20.04.2015Италия - Серия АТур 31Фиорентина0 : 1Верона
23.11.2014Италия - Серия АТур 12Верона1 : 2Фиорентина

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