Верона - Фиорентина 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Фиорентина, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|20.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 0
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 4
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 5
|13.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|28.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 2
|20.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|23.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 2