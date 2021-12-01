Наполи - Специя 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Специя, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Специя
Специя
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 4
|28.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 2
|10.01.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1