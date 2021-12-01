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Наполи - Специя 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Наполи Специя

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Специя, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Специя
Специя
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
08.05.2021Италия - Серия АТур 35Специя1 : 4Наполи
28.01.2021Кубок Италии1/4 финалаНаполи4 : 2Специя
06.01.2021Италия - Серия АТур 16Наполи1 : 2Специя
10.01.2017Кубок Италии1/8 финалаНаполи3 : 1Специя

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