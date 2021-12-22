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Эмполи - Милан 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Эмполи Милан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Милан, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Милан
Милан
Главные тренеры
ИталияАурелио Андреацолли
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
22.02.2019Италия - Серия АТур 25Милан3 : 0Эмполи
27.09.2018Италия - Серия АТур 6Эмполи1 : 1Милан
23.04.2017Италия - Серия АТур 33Милан1 : 2Эмполи
26.11.2016Италия - Серия АТур 14Эмполи1 : 4Милан
23.01.2016Италия - Серия АТур 21Эмполи2 : 2Милан
29.08.2015Италия - Серия АТур 2Милан2 : 1Эмполи
15.02.2015Италия - Серия АТур 23Милан1 : 1Эмполи
23.09.2014Италия - Серия АТур 4Эмполи2 : 2Милан
09.03.2008Италия - Серия АТур 27Эмполи1 : 3Милан
21.10.2007Италия - Серия АТур 8Милан0 : 1Эмполи

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