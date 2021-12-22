Эмполи - Милан 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Милан, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Милан
Милан
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|22.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 0
|27.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 2
|26.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 4
|23.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 2
|29.08.2015
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|23.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2
|09.03.2008
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 3
|21.10.2007
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1