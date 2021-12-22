Труа - Брест 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Брест, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Брест
Брест
Главные тренеры
|Лоран Батлес
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|12.01.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 20
|1 : 1
|03.08.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 2
|1 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 35
|1 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 17
|2 : 1
|26.01.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|01.09.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1