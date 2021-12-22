Свернуть список

Труа - Брест 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
Труа Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Брест, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Брест
Брест
Главные тренеры
ФранцияЛоран Батлес
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
12.01.2019Франция - Лига 2Тур 20Брест1 : 1Труа
03.08.2018Франция - Лига 2Тур 2Труа1 : 2Брест
29.04.2017Франция - Лига 2Тур 35Труа1 : 0Брест
29.11.2016Франция - Лига 2Тур 17Брест2 : 1Труа
26.01.2013Франция - Лига 1Тур 22Труа2 : 1Брест
01.09.2012Франция - Лига 1Тур 4Брест2 : 1Труа

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close