Монпелье - Анже 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Анже, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Анже
Анже
Главные тренеры
|Оливье Далль'Оглио
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|4 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 0
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 2
|10.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 0
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|10.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 1
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|20.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 0