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Монпелье - Анже 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия);
Монпелье Анже

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Анже, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Анже
Анже
Главные тренеры
ФранцияОливье Далль'Оглио
ФранцияЖеральд Батикл
История личных встреч
04.04.2021Франция - Лига 1Тур 31Анже1 : 1Монпелье
20.09.2020Франция - Лига 1Тур 4Монпелье4 : 1Анже
22.02.2020Франция - Лига 1Тур 26Анже1 : 0Монпелье
26.10.2019Франция - Лига 1Тур 11Монпелье0 : 0Анже
10.03.2019Франция - Лига 1Тур 28Монпелье2 : 2Анже
10.11.2018Франция - Лига 1Тур 13Анже1 : 0Монпелье
03.02.2018Франция - Лига 1Тур 24Монпелье2 : 1Анже
10.01.2018Франция - Кубок лиги1/4 финалаАнже0 : 1Монпелье
09.12.2017Франция - Лига 1Тур 17Анже1 : 1Монпелье
20.05.2017Франция - Лига 1Тур 38Анже2 : 0Монпелье

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