Лион - Метц 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Метц, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Метц
Метц
Главные тренеры
|Петер Бош
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 3
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 0
|08.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 5
|29.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 0
|05.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 3
|26.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|5 : 0
|25.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 0
|31.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1