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Лион - Метц 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Лион Метц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Метц, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Метц
Метц
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ФранцияФредерик Антонетти
История личных встреч
17.01.2021Франция - Лига 1Тур 20Лион0 : 1Метц
06.12.2020Франция - Лига 1Тур 13Метц1 : 3Лион
21.02.2020Франция - Лига 1Тур 26Метц0 : 2Лион
26.10.2019Франция - Лига 1Тур 11Лион2 : 0Метц
08.04.2018Франция - Лига 1Тур 32Метц0 : 5Лион
29.10.2017Франция - Лига 1Тур 11Лион2 : 0Метц
05.04.2017Франция - Лига 1Тур 16Метц0 : 3Лион
26.02.2017Франция - Лига 1Тур 27Лион5 : 0Метц
25.01.2015Франция - Лига 1Тур 22Лион2 : 0Метц
31.08.2014Франция - Лига 1Тур 4Метц2 : 1Лион

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