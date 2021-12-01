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Марсель - Реймс 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель Реймс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Реймс, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Реймс
Реймс
Главные тренеры
АргентинаХорхе Сампаоли
ИспанияОскар Гарсия
История личных встреч
23.04.2021Франция - Лига 1Тур 34Реймс1 : 3Марсель
19.12.2020Франция - Лига 1Тур 16Марсель1 : 1Реймс
10.08.2019Франция - Лига 1Тур 1Марсель0 : 2Реймс
02.02.2019Франция - Лига 1Тур 23Реймс2 : 1Марсель
02.12.2018Франция - Лига 1Тур 15Марсель0 : 0Реймс
07.05.2016Франция - Лига 1Тур 37Марсель1 : 0Реймс
16.08.2015Франция - Лига 1Тур 2Реймс1 : 0Марсель
13.02.2015Франция - Лига 1Тур 25Марсель2 : 2Реймс
23.09.2014Франция - Лига 1Тур 7Реймс0 : 5Марсель
14.03.2014Франция - Лига 1Тур 29Реймс1 : 1Марсель

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