Марсель - Реймс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Реймс, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|23.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 0
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 0
|16.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|13.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|23.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 5
|14.03.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1