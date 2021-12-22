Монако - Ренн 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Бруно Женезио
История личных встреч
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|01.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 2
|09.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 2
|04.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
|20.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 3
|14.12.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|7 : 0