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Монако - Ренн 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
Монако Ренн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ренн
Ренн
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
16.05.2021Франция - Лига 1Тур 37Монако2 : 1Ренн
19.09.2020Франция - Лига 1Тур 4Ренн2 : 1Монако
20.10.2019Франция - Лига 1Тур 10Монако3 : 2Ренн
01.05.2019Франция - Лига 1Тур 34Ренн2 : 2Монако
09.01.2019Франция - Кубок лиги1/4 финалаМонако1 : 1 8 : 7Ренн
07.10.2018Франция - Лига 1Тур 9Монако1 : 2Ренн
04.04.2018Франция - Лига 1Тур 31Ренн1 : 1Монако
20.12.2017Франция - Лига 1Тур 19Монако2 : 1Ренн
20.05.2017Франция - Лига 1Тур 38Ренн2 : 3Монако
14.12.2016Франция - Кубок лиги1/8 финалаМонако7 : 0Ренн

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