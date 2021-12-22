Бордо - Лилль 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Лилль, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 3
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 0
|12.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 0
|26.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|07.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|08.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|25.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 3
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|26.01.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|5 : 1