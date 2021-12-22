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Бордо - Лилль 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция);
Бордо Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Лилль, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Лилль
Лилль
Главные тренеры
ШвейцарияВладимир Петкович
ФранцияЖослен Гурвеннек
История личных встреч
03.02.2021Франция - Лига 1Тур 23Бордо0 : 3Лилль
13.12.2020Франция - Лига 1Тур 14Лилль2 : 1Бордо
26.10.2019Франция - Лига 1Тур 11Лилль3 : 0Бордо
12.05.2019Франция - Лига 1Тур 36Лилль1 : 0Бордо
26.09.2018Франция - Лига 1Тур 7Бордо1 : 0Лилль
07.04.2018Франция - Лига 1Тур 32Бордо2 : 1Лилль
08.09.2017Франция - Лига 1Тур 5Лилль0 : 0Бордо
25.02.2017Франция - Лига 1Тур 27Лилль2 : 3Бордо
03.12.2016Франция - Лига 1Тур 16Бордо0 : 1Лилль
26.01.2016Франция - Кубок лиги1/2 финалаЛилль5 : 1Бордо

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