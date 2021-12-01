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Сент-Этьен - Нант 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Сент-Этьен Нант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Нант, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Нант
Нант
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Дюпра
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
03.02.2021Франция - Лига 1Тур 23Сент-Этьен1 : 1Нант
20.09.2020Франция - Лига 1Тур 4Нант2 : 2Сент-Этьен
12.01.2020Франция - Лига 1Тур 20Сент-Этьен0 : 2Нант
10.11.2019Франция - Лига 1Тур 13Нант2 : 3Сент-Этьен
30.01.2019Франция - Лига 1Тур 22Нант1 : 1Сент-Этьен
30.11.2018Франция - Лига 1Тур 15Сент-Этьен3 : 0Нант
01.04.2018Франция - Лига 1Тур 31Нант0 : 3Сент-Этьен
03.12.2017Франция - Лига 1Тур 16Сент-Этьен1 : 1Нант
09.04.2017Франция - Лига 1Тур 32Сент-Этьен1 : 1Нант
21.09.2016Франция - Лига 1Тур 6Нант0 : 0Сент-Этьен

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