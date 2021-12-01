Сент-Этьен - Нант 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Нант, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Нант
Нант
Главные тренеры
|Паскаль Дюпра
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 2
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 3
|30.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|3 : 0
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 3
|03.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|09.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
|21.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 0