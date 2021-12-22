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Лорьян - ПСЖ 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция);
Лорьян ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - ПСЖ, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
АргентинаМаурисио Почеттино
История личных встреч
31.01.2021Франция - Лига 1Тур 22Лорьян3 : 2ПСЖ
16.12.2020Франция - Лига 1Тур 15ПСЖ2 : 0Лорьян
19.01.2020Кубок Франции1/16 финалаЛорьян0 : 1ПСЖ
12.03.2017Франция - Лига 1Тур 29Лорьян1 : 2ПСЖ
21.12.2016Франция - Лига 1Тур 19ПСЖ5 : 0Лорьян
19.04.2016Кубок Франции1/2 финалаЛорьян0 : 1ПСЖ
03.02.2016Франция - Лига 1Тур 24ПСЖ3 : 1Лорьян
21.11.2015Франция - Лига 1Тур 14Лорьян1 : 2ПСЖ
20.03.2015Франция - Лига 1Тур 30ПСЖ3 : 1Лорьян
01.11.2014Франция - Лига 1Тур 12Лорьян1 : 2ПСЖ

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