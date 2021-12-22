Лорьян - ПСЖ 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - ПСЖ, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|3 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 0
|19.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 2
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|5 : 0
|19.04.2016
|Кубок Франции
|1/2 финала
|0 : 1
|03.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 1
|21.11.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 2
|20.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|3 : 1
|01.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 2