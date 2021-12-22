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Ницца - Ланс 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ницца Ланс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ланс, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ланс
Ланс
Главные тренеры
ФранцияКристоф Галтье
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
23.01.2021Франция - Лига 1Тур 21Ланс0 : 1Ницца
23.08.2020Франция - Лига 1Тур 1Ницца2 : 1Ланс
16.05.2015Франция - Лига 1Тур 37Ницца2 : 1Ланс
19.12.2014Франция - Лига 1Тур 19Ланс2 : 0Ницца
05.03.2011Франция - Лига 1Тур 26Ницца0 : 0Ланс
23.10.2010Франция - Лига 1Тур 10Ланс1 : 0Ницца
17.04.2010Франция - Лига 1Тур 33Ницца0 : 0Ланс
12.12.2009Франция - Лига 1Тур 17Ланс2 : 0Ницца
16.02.2008Франция - Лига 1Тур 25Ланс0 : 0Ницца
02.09.2007Франция - Лига 1Тур 7Ницца1 : 0Ланс

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