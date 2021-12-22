Ницца - Ланс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ланс, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Франк Эз
История личных встреч
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|19.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
|05.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 0
|23.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 0
|12.12.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 0
|16.02.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|02.09.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0