Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 1
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 3
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 3
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|31.10.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 3
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 1
|04.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|25.10.2017
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 3