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Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
24.10.2021Англия - Премьер-лигаТур 9Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.02.2021Англия - Премьер-лигаТур 25Вест Хэм Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.10.2020Англия - Премьер-лигаТур 5Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.06.2020Англия - Премьер-лигаТур 31Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.11.2019Англия - Премьер-лигаТур 13Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.04.2019Англия - Премьер-лигаТур 36Тоттенхэм Хотспур0 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.10.2018Англия - Кубок лиги4-й раундВест Хэм Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
20.10.2018Англия - Премьер-лигаТур 9Вест Хэм Юнайтед0 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.01.2018Англия - Премьер-лигаТур 21Тоттенхэм Хотспур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.10.2017Англия - Кубок лиги4-й раундТоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед

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