Свернуть список

Ливерпуль - Лестер Сити 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
13.02.2021Англия - Премьер-лигаТур 24Лестер Сити3 : 1Ливерпуль
22.11.2020Англия - Премьер-лигаТур 9Ливерпуль3 : 0Лестер Сити
26.12.2019Англия - Премьер-лигаТур 19Лестер Сити0 : 4Ливерпуль
05.10.2019Англия - Премьер-лигаТур 8Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
30.01.2019Англия - Премьер-лигаТур 24Ливерпуль1 : 1Лестер Сити
01.09.2018Англия - Премьер-лигаТур 4Лестер Сити1 : 2Ливерпуль
30.12.2017Англия - Премьер-лигаТур 21Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
23.09.2017Англия - Премьер-лигаТур 6Лестер Сити2 : 3Ливерпуль
19.09.2017Англия - Кубок лиги3-й раундЛестер Сити2 : 0Ливерпуль
22.07.2017Товарищеские матчи (клубы)Июль 2017Лестер Сити1 : 2Ливерпуль

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close