Ливерпуль - Лестер Сити 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 1
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 0
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 4
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 3
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|22.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|1 : 2