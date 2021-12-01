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ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
23 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен Гоу Эхед Иглс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 23 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
11.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гоу Эхед Иглс1 : 3ПСВ Эйндховен
10.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 ПСВ Эйндховен1 : 0Гоу Эхед Иглс
07.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гоу Эхед Иглс0 : 3ПСВ Эйндховен
20.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 ПСВ Эйндховен5 : 0Гоу Эхед Иглс
01.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 26 Гоу Эхед Иглс2 : 3ПСВ Эйндховен
17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 3 ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс

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