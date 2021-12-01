ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
23 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 23 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 2
|11.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 3
|10.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 0
|07.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 3
|20.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|5 : 0
|01.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 26
|2 : 3
|17.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 3
|3 : 0