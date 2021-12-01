Порту - Бенфика 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
23 декабря 2021, четверг. 23:45 МСК. Кубок Португалии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 23 Декабря 2021 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 1
|16.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 1
|23.12.2020
|Суперкубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|01.08.2020
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 2
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|3 : 2
|24.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 2
|02.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 2
|22.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|07.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 0
|15.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|0 : 1