Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 1
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 0
|27.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 2
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 0
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 2
|04.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 3