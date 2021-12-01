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Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Вест Хэм Юнайтед Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
11.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 4Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.05.2021Англия - Премьер-лигаТур 38Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
29.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 16Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.02.2020Англия - Премьер-лигаТур 28Вест Хэм Юнайтед3 : 1Саутгемптон
14.12.2019Англия - Премьер-лигаТур 17Саутгемптон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.05.2019Англия - Премьер-лигаТур 37Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
27.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 19Саутгемптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.03.2018Англия - Премьер-лигаТур 32Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
19.08.2017Англия - Премьер-лигаТур 2Саутгемптон3 : 2Вест Хэм Юнайтед
04.02.2017Англия - Премьер-лигаТур 24Саутгемптон1 : 3Вест Хэм Юнайтед

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