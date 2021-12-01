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Норвич Сити - Арсенал 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Норвич Сити Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Арсенал, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
АнглияДин Смит
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
11.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 4Арсенал1 : 0Норвич Сити
01.07.2020Англия - Премьер-лигаТур 32Арсенал4 : 0Норвич Сити
01.12.2019Англия - Премьер-лигаТур 14Норвич Сити2 : 2Арсенал
24.10.2017Англия - Кубок лиги4-й раундАрсенал2 : 1 ДВНорвич Сити
30.04.2016Англия - Премьер-лигаТур 36Арсенал1 : 0Норвич Сити
29.11.2015Англия - Премьер-лигаТур 14Норвич Сити1 : 1Арсенал
11.05.2014Англия - Премьер-лигаТур 38Норвич Сити0 : 2Арсенал
19.10.2013Англия - Премьер-лигаТур 8Арсенал4 : 1Норвич Сити
13.04.2013Англия - Премьер-лигаТур 33Арсенал3 : 1Норвич Сити
20.10.2012Англия - Премьер-лигаТур 8Норвич Сити1 : 0Арсенал

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