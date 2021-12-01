Норвич Сити - Арсенал 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Арсенал, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Дин Смит
|Микель Артета
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0
|01.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|24.10.2017
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1 ДВ
|30.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|29.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 1
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 2
|19.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|4 : 1
|13.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 1
|20.10.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0