Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Патрик Виейра
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|4 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 1
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|4 : 0
|03.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|27.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 0
|10.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 1
|25.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|05.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0