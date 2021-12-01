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Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
26 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур Кристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
11.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 4Кристал Пэлас3 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.03.2021Англия - Премьер-лигаТур 27Тоттенхэм Хотспур4 : 1Кристал Пэлас
13.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 12Кристал Пэлас1 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.07.2020Англия - Премьер-лигаТур 38Кристал Пэлас1 : 1Тоттенхэм Хотспур
14.09.2019Англия - Премьер-лигаТур 5Тоттенхэм Хотспур4 : 0Кристал Пэлас
03.04.2019Англия - Премьер-лигаТур 31Тоттенхэм Хотспур2 : 0Кристал Пэлас
27.01.2019Кубок Англии1/16 финалаКристал Пэлас2 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.11.2018Англия - Премьер-лигаТур 12Кристал Пэлас0 : 1Тоттенхэм Хотспур
25.02.2018Англия - Премьер-лигаТур 28Кристал Пэлас0 : 1Тоттенхэм Хотспур
05.11.2017Англия - Премьер-лигаТур 11Тоттенхэм Хотспур1 : 0Кристал Пэлас

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